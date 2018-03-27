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Giriş Tarihi: 27.03.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 11:12
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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesinin i yükselmeye devam ediyor. Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi.

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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi

Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor.

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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi

Kulenin kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi.

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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi

Görüntülerde kulenin son parçası olan in yapıldığı ve ği görülüyor. Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak.

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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi

Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak

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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi
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Çamlıca Kulesinin anteninde sona gelindi
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