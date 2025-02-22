CAN BORCU 10.BÖLÜM BEKLENİYOR! ATV ile Can Borcu yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister. Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir?