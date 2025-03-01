Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı gündemde!

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar.

Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.