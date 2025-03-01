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Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
23:08
Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı gündemde!
ATV ekranlarında her hafta cumartesi günü yayımlanan Can Borcu 12. bölüm fragmanı ile araştırılıyor. Son bölümün hemen ardından başlayan tanıtım araştırmaları kanala yöneltiliyor. Heyecan dolu bölüm sonrası gelecek hafta yaşanacaklar gündemde. Peki; Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?