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CAN BORCU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV – Can Borcu yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
01:03
CAN BORCU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV – Can Borcu yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Her cumartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen Can Borcu, etkileyici hikayesiyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Bülent İnal ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle seyircilerden büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını merak edenler, 15. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor.Peki, Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…