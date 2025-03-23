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CAN BORCU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
09:12
CAN BORCU 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Her cumartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen Can Borcu, etkileyici hikayesiyle ilgi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Bülent İnal ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle seyircilerden büyük beğeni topladı. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını merak edenler, 15. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor.Peki, Can Borcu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek hafta dizide neler olacak? İşte detaylar…