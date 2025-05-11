Can Borcu 20. bölüm fragmanı izle: ATV ile Can Borcu haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir.

Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.