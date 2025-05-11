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Can Borcu 20. bölüm fragmanı izle: ATV ile Can Borcu haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:52
Can Borcu 20. bölüm fragmanı izle: ATV ile Can Borcu haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Can Borcu 20. bölüm fragmanı ATV ekranlarında sorgulanıyor. Heyecanın dorukta olduğu dizide izleyenler ekran başında. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda son bölümün ardından tanıtım araştırmaları hız kazandı. Peki; Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, diziye dair merak edilenler...