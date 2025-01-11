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CAN BORCU 4.BÖLÜM İZLE: ATV dizi ekranı ile Can Borcu son bölüm izle, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 11.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
18:42
ATV ekranlarında yayımlanan yeni dizi Can Borcu 4. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Başrollerinde Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Mine Tugay gibi isimlerin rol aldığı dizide bu hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bu haftaki bölümde Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Mehmet'in sırrı yıllar sonra gün yüzüne mi çıkıyor? İşte, ATV ile Can Borcu son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...