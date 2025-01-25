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Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
23:02
Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ile Can Borcu yeni bölüm fragmanı gündemde!
Can Borcu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı ATV ekranlarında sorgulanıyor. Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelmeye başlayan yapım izleyenleri ekran başına kilitliyor. Bülent İnal ve Ebru Özkan Saban'ın başrollerinde yer aldığı yapımın son bölümü ardından gelecek hafta araştırmaları hız kazandı. Peki; Can Borcu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?