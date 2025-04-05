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Haberler Yaşam Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 17:38

Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen yapımda 15. bölüm bekleniyor. Ebru Özkan Saban, Bülent İnal gibi isimlerin yer aldığı dizide heyecan dorukta. Peki; 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?

Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

Can Borcu bu akşam var mı, yayınlanacak mı ATV ekranlarında sorgulanıyor. Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmeyerek kızından vazgeçmez. Gelecek bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. Konuyla ilgili dizi takipçileri ekran başında. Peki, Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

CAN BORCU BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Can Borcu bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizi saatinde 14. bölümün tekrarı ekranlara gelecek.

İşte yayın programı:

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Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI - 5 NİSAN 2025

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sustalı Ceylan
13:00 Kuruluş Osman
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:00 Sustalı Ceylan
02:00 Başka Bir Gün

Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

CAN BORCU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Can Borcu 15. bölüm haftaya yani 12 Nisan tarihinde ekranlara gelecek.

İşte, bölümde yaşanacaklar:

Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder.

Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır.