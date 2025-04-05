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Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
17:38
Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen yapımda 15. bölüm bekleniyor. Ebru Özkan Saban, Bülent İnal gibi isimlerin yer aldığı dizide heyecan dorukta. Peki; 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman, bugün var mı?