Can Borcu bu akşam var mı yok mu? 5 Nisan 2025 ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder.

Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır.