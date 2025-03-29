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Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
16:29
Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu, her cumartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak 29 Mart Cumartesi günü, Ramazan Bayramı Arefesi'ne denk geldiği için dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mina Tügay'ın yer aldığı diziyle ilgili güncel yayın akışı araştırılıyor. Peki; 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?