Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 16:29

Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu, her cumartesi akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak 29 Mart Cumartesi günü, Ramazan Bayramı Arefesi'ne denk geldiği için dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mina Tügay'ın yer aldığı diziyle ilgili güncel yayın akışı araştırılıyor. Peki; 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, 15. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak 29 Mart 2025 Cumartesi günü, Ramazan Bayramı Arefesi'ne denk geldiği için dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 29 Mart ATV yayın akışını takip eden izleyiciler, Can Borcu'nun bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki; Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Can Borcu bu hafta var mı yok mu, neden yok?

Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAN BORCUBU HAFTA VAR MI, NEDEN YOK?

Can Borcu dizisinin yeni bölümü 29 Mart 2025 Pazar günü yayınlanmayacak.

ATV yayın akışında yapılan değişiklikle, dizinin yayın saatinde sevilen dizi tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAN BORCU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevilen dizi Can Borcu'nun 15. bölümü, 5 Nisan 2025 Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

CAN BORCU 14. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir. Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder. Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir. Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.