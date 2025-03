Can Borcu yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? 29 Mart ATV yayın akışı ile Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu, 15. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak 29 Mart 2025 Cumartesi günü, Ramazan Bayramı Arefesi'ne denk geldiği için dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 29 Mart ATV yayın akışını takip eden izleyiciler, Can Borcu'nun bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki; Can Borcu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Can Borcu bu hafta var mı yok mu, neden yok?