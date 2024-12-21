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Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:36

CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv'nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

atv'nin yeni dizisi "Can Borcu" ilgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yapım başarılı bir avukat olan Mehmet'in kızı ile olan hikayesini konu alıyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerleri ve hikayesi izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi? İşte, atv'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler...

CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv’nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

Can Borcu ilk bölümüyle atv ekranlarında yayın hayatında başlıyor. Başarılı bir avukat olan Mehmet'in eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile yaşadığı sorunları ele alacak yapımın hikayesi izleyicinin dikkatini çekti. Bu kapsamda "Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, atv'nin yeni dizisi Can Borcu hakkında merak edilenler...

CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv’nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

CAN BORCU KONUSU

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

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CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv’nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

CAN BORCU OYUNCU KADROSU

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir

CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv’nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

CAN BORCU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Can Borcu dizisi çekimleri İstanbul'un Levent, Maslak ve Sarıyer gibi farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv’nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?

CAN BORCU GERÇEK HİKAYE Mİ?

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin başrollerinde yer aldığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, hayat kadar gerçek hikayesi anlatılacak.

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