Haberler
Yaşam
CAN BORCU ÇEKİM YERLERİ VE KONUSU | atv'nin yeni dizisi Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
14:36
atv'nin yeni dizisi "Can Borcu" ilgi çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yapım başarılı bir avukat olan Mehmet'in kızı ile olan hikayesini konu alıyor. Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekim yerleri ve hikayesi izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Can Borcu gerçek hikaye mi, nerede çekildi? İşte, atv'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler...