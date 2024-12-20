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CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
14:56
CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Reyting rekorları kıran dizilerin yayın kanalı ATV'nin yeni dizisi Can Borcu yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve anlatacağı hikâye merakla bekleniyor. Kızıyla sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen Mehmet ile evliliğindeki şüphelerin peşinden giden Handan'ın yolları bir tesafüle kesişecektir. Peki, ATV'nin yeni dizisi Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?