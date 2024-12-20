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Haberler Yaşam CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:56

CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Reyting rekorları kıran dizilerin yayın kanalı ATV'nin yeni dizisi Can Borcu yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin konusu ve anlatacağı hikâye merakla bekleniyor. Kızıyla sorunlarını çözüme kavuşturmak isteyen Mehmet ile evliliğindeki şüphelerin peşinden giden Handan'ın yolları bir tesafüle kesişecektir. Peki, ATV'nin yeni dizisi Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Trafik kazasıtyla yolları kesişen iki ailenin hayatını anlatan dizi Can Borcu her perşembe ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi oyuncuların yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Can Borcu oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CAN BORCU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi ATV ekranlarında ilk bölümüyle 21 Aralık Cumartesi günü seyircile buluşacak.

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CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU

Başarılı bir avukat olan Mehmet eşinin ölümü sonrası kızı Doğa ile sorunlar yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa ergenliğinin de getirdiği öfke nöbetleriyle babasını aşırı zorlamaktadır. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle zirveye ulaşır.

Handan ve Celal'in kusursuz görünen evlilikleri, 25. evlilik yıldönümlerinde büyük bir darbe alır. Handan'ın içine kocasının kendisini aldatıyor olabileceği şüphesi yerleşir. Handan her ne kadar bu şüpheyi kalbinden uzak tutmaya çalışsa da, kocasının kendisini aldattığına dair aldığı bir telefon onun için sonun başlangıcı olacaktır.

Kızını intihar teşebbüsünden kurtarmak için yola düşen Mehmet'le, kocasını basmak için otele giden Handan'ın yolları acı bir tesadüfle kesişecektir.

CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

CAN BORCU DİZİSİ OYUNCULARI

Bülent İnal

Ebru Özkan Saban

Mine Tugay

Cüneyt Mete

Ragıp Savaş

Demircan Kaçel

Nurşim Demir

Goncagül Sunar

CAN BORCU KONUSU VE OYUNCULARI: ATV’de başlıyor! Can Borcu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Selen Soyder

Çağla Boz

Onur Gözeten

Dora Dalgıç

İlber Uygar Kaboğlu

Berna Cındıl

Lara Aslan

Velatnu Aydın

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