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Haberler Yaşam Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:31

Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Mimar Başak Cengiz soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu, Boz için 3 ihtimal olduğunu anlattı. İşte katil Can Göktuğ Boz için hazırlanacak kritik raporun ayrıntıları

Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Son dakika: Türkiye, Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar, geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kadın, kurtarılamadı. Canavar Can Göktuğ boz ise tutuklandı.

Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

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Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Göktuğ, ifadesinde evden birini öldürmek için dışarı çıktığını anlattı. Caninin avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise tepki çeken açıklamalar yaptı.

Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Yomralıoğlu, "14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. 2 senedir de tedaviyi reddediyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını gözlemledim. Gözlem altına alınıp, tedavi olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu ise soruşturmadaki son dakika detayları şöyle anlattı:

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