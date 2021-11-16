Can Göktuğ Boz ne kadar ceza alacak! Başak Cengiz’in katili için 3 ihtimal var: Gözler bu raporda!

Son dakika: Türkiye, Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar, geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kadın, kurtarılamadı. Canavar Can Göktuğ boz ise tutuklandı. Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Göktuğ, ifadesinde evden birini öldürmek için dışarı çıktığını anlattı. Caninin avukatlığını üstlenen annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu ise tepki çeken açıklamalar yaptı. Yomralıoğlu, '14 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. 2 senedir de tedaviyi reddediyor. Akıl sağlığının yerinde olmadığını gözlemledim. Gözlem altına alınıp, tedavi olmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu ise soruşturmadaki son dakika detayları şöyle anlattı: Zanlı olayın ardından 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' aynı zamanda da 'Silahla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Annesi ise psikolojik tedaviyi reddettiğini söylemişti. İşte bundan sonra davada bu durum incelenecek. Zanlının gerçekten psikolojik sorunlarını olup olmadığı kontrol edilecek. Zanlı bir klinikte gözlemlenecek. SON DAKİKA: CANAVAR CAN GÖKTUĞ BOZ 3 HAFTA İZLENECEK Zanlının davranışları ve uyku düzenleri 3 hafta boyunca doktorlar tarafından kontrol edilecek. Ve bir rapor yazılacak. Bu rapor çok önemli. İŞTE İHTİMALLER Üç farklı ibare kullanılabilir; Bunlardan bir tanesi 'Cezai sorumluluğu tam' ifadesi. Eğer raporda kullanılırsa kişi aldığı cezayı aynı şekilde alacak. Diğer bir ifade ise 'Ceza sorumluluğu azaltılmış' denilebilir. Yani bir kişinin evet psikolojik sorunları var ama ileri seviyede değil aldığı cezanın 6'da 1'i alabilecek. Eğer ifadede 'Ağır derecede akıl sağlığı hastalığı var' denilirse de 'kişinin ceza sorumluluğu yoktur' ifadesi kullanılacak. Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri... Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?