Çanakkale 4 kayıp çocuğu arıyor!

'Motorla gelip, bizi kurtarın', en son alınan ifade o. Söylenen söz de o. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik timlerimiz, dalgıçlarımız, DSİ'nin ilgili elemanları, ekipmanı, hepimiz buradaydık. Sabah 06.30'a kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra gördüğünüz gibi DSİ'nin kanal temizleme araçlarımız burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin de dalgıçları da buraya geldi. İlk etapta 2 kişi düşünüyorduk; ama 2 aile daha çocuklarının kayıp olduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. Bir de bir söylenti çıkarılıyor. Delikanlılar başka bir yere sığınmış olduklarını, inşallah öyledir, diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız" diye konuştu.