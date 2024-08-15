Giriş Tarihi: 15.08.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
20:13
Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...
Alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilendi. Bolu'da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy tahliye edildi. Manisa'daki yangın ise ikinci gününde de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda 14 uçak ve 31 helikopterin alevlere müdahale ettiğini açıkladı. Yumaklı; "Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz" dedi