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Giriş Tarihi: 15.08.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:13

Çanakkale, Bolu ve Manisa'da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

Alevlerle mücadele sürüyor. Çanakkale, Bolu ve Manisa'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında alevler bir anda büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kaza yapması sonucu 2 orman işçisi yaralandı, bazı orman işçileri dumandan etkilendi. Bolu'da da Göynük ilçesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle iki köy tahliye edildi. Manisa'daki yangın ise ikinci gününde de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda 14 uçak ve 31 helikopterin alevlere müdahale ettiğini açıkladı. Yumaklı; "Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz" dedi

Çanakkale, Bolu ve Manisa’da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve bin 413 orman personeli ile müdahale edildiğini açıkladı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa’da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Çanakkale, Bolu ve Manisa’da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa’da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale, Bolu ve Manisa’da orman yangını: Tarihi yarımadada iki bölge ziyarete kapatıldı...

"Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

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