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Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:03 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:03

ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

26 Haziran 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede Çanakkale'den son dakika deprem haberi geldi. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Çanakkale depreminin ayrıntıları!

ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, bölge halkında paniğe neden olan Çanakkale depremi son dakika araştırılıyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Çanakkale'de deprem mi oldu? İşte, 26 Hziran 2024 Çanakkale depremi büyüklüğü ve şiddeti!

ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

SON DAKİKA: ÇANAKKALE DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Gökçeada (Çanakkale) merkezli deprem meydana geldi. 26 Haziran günü saat 22:50'de gerçekleşen sarsıntı yerin 15.3 km altında kaydedildi.

Sarsıntı 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. İşte, ayrıntılar...

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ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km

ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA