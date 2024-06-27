Haberler
Yaşam
ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:03
ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?
26 Haziran 2024 tarihli son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede Çanakkale'den son dakika deprem haberi geldi. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen Çanakkale depreminin ayrıntıları!