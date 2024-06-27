ANLIK SON DEPREMLER 27 HAZİRAN: Çanakkale ve Mersin sallandı! Afad ve Kandilli ile en son deprem nerede oldu?

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, bölge halkında paniğe neden olan Çanakkale depremi son dakika araştırılıyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Çanakkale'de deprem mi oldu? İşte, 26 Hziran 2024 Çanakkale depremi büyüklüğü ve şiddeti!