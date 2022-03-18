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ÇANAKKALE'DE ZAFER GÜNÜNDE EŞSİZ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları ile köprünün açılışının aynı gün yapılacak olması dolayısıyla Çanakkale, adeta bayram havasına büründü. Kentin birçok noktası bayraklarla donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE HAZIRLIKLAR TAMAM

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.