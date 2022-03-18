Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! Dev projenin tamamlanmasıyla beraber 18 Mart Zaferinin yıl dönümünde açılış Başkan Erdoğan tarafından bugün gerçekleşecek. Köprüyle beraber boğazın geçişi 6 dakikaya indirilirken bu projenin başka birçok özelliği de bulunuyor. Bu noktada ise "1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL, nerede, uzunluğu kaç kilometre km?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye bugün dev projelerinde tarihi bir dönemeci daha aşıyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL, nerede, uzunluğu kaç kilometre km? İşte tüm detaylar...