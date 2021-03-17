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Haberler Yaşam Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

ve sonuçları nelerdir?

I. Dünya savaşının seyrini değiştiren, Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan 'nin 106. yıl dönümünü yarın kutlayacağız ve şehitlerimizi anacağız. Dünya tarihine geçen bir muharebe olan Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 tarihinde başlamış 9 Ocak 1916'ya kadar devam etmiştir. Şanlı Türk ordusunun destansı zaferi ile sonuçlanan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda dünyada yaşanan savaşın seyrini de değiştirdi. Peki, ve sonuçları nelerdir? İşte

Giriş Tarihi: 17.03.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 15:06
Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Dünya tarihinin dönüm noktası olan, binlerce şehidimizin kanıyla yazılan Çanakkale zaferinin yarın 106. yıl dönümü! 1. Dünya Savaşı'nın en çetin döneminin yaşandığı 1915 yılında işgal güçleri boğazları ele geçirmek için saldırılar düzenliyordu. Boğazlar için yaşanan savaş, Mart ayında Çanakkale'de şiddetlendi. Şanlı Türk ordusunun destansı zaferiyle tamamlanan Çanakkale Savaşı, dünya savaşının seyrini değiştirdi. İşte , nedenleri ve sonuçları…

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ

1. 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalya'ya bırakmış, 1912-1913 Balkan hezimeti ise, 500 yıldır Türk olan Rumeli'deki son Türk hâkimiyetini yok etmişti. Bu yüzden Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemesi

2. İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirmek istemesi ve İstanbul'a giden yol ise Çanakkale Boğazı'ndan geçer. Bulgar ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi..

Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

3. Ekonomisi kötüye giden Rusya'ya gerekli yardımı götürmek. Ve Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek.

4. Balkan Savaşları' nda yara almış Osmanlı Devleti'ne ikinci hamleyi vurarak tamamen çökertmek. Bu sayede de Avrupa'ya açılabilme emellerini gerçekleştirmek.

5. İki Alman gemisinin Akdeniz'de İngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması.

6. Osmanlı Devleti'nin bu sebeplerden dolayı savaşa girmek zorunda kalması ve müttefiği olduğu Almanya'nın savaşı kazanacaklarına inanması.

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Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

*İngiltereden 400 bin, Osmanlıdan 500 bin, Anzak ve Fransa dan 125 bin civarı asker bu savaşa katılmışlardır. Bu da çarpışmaların ne denli şiddetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

*Bu savaşta 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür, itilaf devletlerinden ise 250 bin civarı ölü olmuştur.

* Bu savaş sonucunda yeni bir devlet ortaya çıkmaya başlamıştır.

*Çarlık Rusyaya yardım gidememiş ve sovyetler birliği kurulmuştur.

* Osmanlının sürekli kaybeden imajı bir nebze olsun silinmiştir.

Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

KARA SAVUNMASI

Çıkarmaların Saros Körfezi kıyılarına yapılacağını bekleyen 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders, bu nedenle Gelibolu Yarımadası'nın en dar bölgesinde iki tümenlik kuvvet bıraktı. Liman von Sanders, birliklerin önemli bölümünü geride tutarak çıkarma kuvvetlerinin harekatları sırasında taarruz etmeyi planlıyordu.

18 Mart'ta başarılı olunamayınca İngiltere ve müttefiki Fransa, kara harekatıyla Çanakkale Boğazı'nı açmak amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı Gelibolu Yarımadası'nda Arıburnu ve Seddülbahir sahillerine, Anadolu tarafında ise Kumkale'ye birliklerini çıkarmayı planlıyordu.

Müttefikler, ilk gün Arıburnu'nda Kocaçimen Tepe'yi, Seddülbahir'de ise Alçıtepe'yi işgal ederek Kilitbahir Platosu'na ulaşmayı ve boğazı savaş gemilerine açmayı hedefledi.

Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Osmanlı devleti, müttefiki Almanya ile bugün üzerinde 30'u aşkın devletin olduğu Osmanlı coğrafyasındaki vatandaşlar ve gönüllülerle savaşa katıldı.

Müttefik ordusu ise İngiliz ve Fransız askerlerinin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Nepal ve Senegal gibi sömürgelerden getirilen askerlerden oluşuyordu.

KARA SAVAŞLARI

Müttefik askerlerinin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkarmasıyla Çanakkale Cephesi'nde ikinci dönem başladı.

İngiliz general sir Ian Hamilton, 25 Nisan 1915'te ilk hedef olarak seçtiği Alçıtepe'de beklemediği sert bir direnişle karşılaştı. Anzaklar, 25 Nisan akşamında çıkarma yaptıkları Arıburnu'nda önemli kayıplar verdi.

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