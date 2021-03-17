Çanakkale Savaşı tarihi – Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir?

I. Dünya savaşının seyrini değiştiren, Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü yarın kutlayacağız ve şehitlerimizi anacağız. Dünya tarihine geçen bir muharebe olan Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 tarihinde başlamış 9 Ocak 1916'ya kadar devam etmiştir. Şanlı Türk ordusunun destansı zaferi ile sonuçlanan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda dünyada yaşanan savaşın seyrini de değiştirdi. Peki, Çanakkale Savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşte Çanakkale Savaşı tarihi…