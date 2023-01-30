Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Çanakkale TOKİ sonuçları sorgulama sayfası, Sosyal Konut Projesi 7. Etap kura çekilişleri kapsamında başvuru yapanlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Şubat tarihinde 1.290 konut için yapılacak olan çekilişin sonuçlarını canlı yayınla öğrenmek isteyenler "2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇLARI SORGULA

Çanakkale TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;