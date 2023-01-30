Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi 7. Etap kura çekilişleriyle devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kura çekilişlerinde yer alan Çanakkale ilinde Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde 1 Şubat 2023 Çarşamba günü çekilecek olan kura sonuçlarını canlı yayında izlemek ve isim listesi sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Çanakkale TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.