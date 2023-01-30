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Haberler Yaşam Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 20:32

Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi 7. Etap kura çekilişleriyle devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen kura çekilişlerinde yer alan Çanakkale ilinde Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde 1 Şubat 2023 Çarşamba günü çekilecek olan kura sonuçlarını canlı yayında izlemek ve isim listesi sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Çanakkale TOKİ sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Çanakkale TOKİ sonuçları sorgulama sayfası, Sosyal Konut Projesi 7. Etap kura çekilişleri kapsamında başvuru yapanlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 Şubat tarihinde 1.290 konut için yapılacak olan çekilişin sonuçlarını canlı yayınla öğrenmek isteyenler "2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ÇANAKKALE TOKİ SONUÇLARI SORGULA

Çanakkale TOKİ sonuçları isim listesi sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çanakkale TOKİ 1.290 konut kurası çekilişi Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için 1 Şubat 2023 günü gerçekleştirilecek.

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Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Çanakkale TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 1 Şubat – Saat: 10:00

BİGA – 1 Şubat – Saat: 10:00

Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

GÖKÇEADA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GELİBOLU – 1 Şubat - Saat: 10:00

Çanakkale TOKİ sonuçları SORGULA | 2023 TOKİ Çanakkale kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

EZİNE – 1 Şubat - Saat: 10:00

AYVACIK – 1 Şubat - Saat: 10:00

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