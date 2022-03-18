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Haberler Yaşam Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:12

Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

18 Mart Çanakkale Zaferi, 107. Yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanından gururla anılıyor. 18 Mart dolayısıyla gündeme gelen Çanakkale Savaşı'na dair hikayeler, türküler ve şiirler araştırılıyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı bu günde, Çanakkale Türküsü de birçok yerden yankılanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren yapılan kutlamaların ardından Çanakkale Türküsü hikayesi ile merak konusu. Peki, Çanakkale Türküsü sözleri nedir, hangi yöreye aittir? İşte türkü hakkında merak edilenler…

Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

Bugün; I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde gerçekleşen deniz muharebelerindeki zaferin 107. Yıldönümü. Türkiye tarihi için gurur kaynağı olan bu hikaye yıllardır birçok şiir, şarkı, türkü ve kitaba konu olmakta. Bunlardan en bilineni de Çanakkale Türküsü. "Çanakkale içinde vurdular beni" sözüyle yürekleri dağlayan türkünün tamamı merak konusu. Peki, Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi nedir, kime aittir, yöresi nedir? İşte detaylar…

Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun selvi

Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir kırık testi

Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale üstünü duman bürüdü

On üçüncü fırka harbe yürüdü, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale elinde toplar kuruldu

Vay bizim uşaklar orda vuruldu, off, gençliğim eyvah!

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Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez

Al kan olmuş suları bir tas içilmez, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım yan basa basa

Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale'den çıktım başım selamet

Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde vurdular beni

Ölmeden mezara koydular beni, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde sıra söğütler

Altında yatıyor aslan yiğitler, off, gençliğim eyvah!

Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ

Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak almaktadır. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsedilmektedir.

Mektubun sahibi, kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. 1903 yılında doğan Seyfullah savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemin lisesinde 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubu üzerinde 29 Eylül 1914 tarihi bulunmaktadır ve Çanakkale'den gönderdiği mektupta annesine seslenir.

Çanakkale Türküsü sözleri nedir? ÇanakkaleTürküsü hikayesi nedir? Akor, notaları ve yöresi

"Sevgili Anneciğim,

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum.

Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

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