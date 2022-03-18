18 Mart Çanakkale Zaferi, 107. Yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanından gururla anılıyor. 18 Mart dolayısıyla gündeme gelen Çanakkale Savaşı'na dair hikayeler, türküler ve şiirler araştırılıyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı bu günde, Çanakkale Türküsü de birçok yerden yankılanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren yapılan kutlamaların ardından Çanakkale Türküsü hikayesi ile merak konusu. Peki, Çanakkale Türküsü sözleri nedir, hangi yöreye aittir? İşte türkü hakkında merak edilenler…