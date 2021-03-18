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Çanakkale Zaferi'nde 'nın Kahramanlık Hikayesi: 'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

, 106. yılında büyük bir coşku ve kahramanlıkla kutlanıyor. Türk tarihi açısından önem arz eden bu gün de, Çanakkale Savaşları'na damga vuran kahramanlar ve birlikler de unutulmuyor. Bunların başında hiç şüphesiz geliyor. Yarbay Mustafa Kemal'in komutanlığında, "Size ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı halen gururla anlatılıyor. Bu doğrultuda, 57. Piyade Alayı'nın kahramanlık hikayesi merak ediliyor. Peki, Çanakkale Savaşları'nda 57. Piyade Alayı ne yaptı, komutanı kimdi ve ne zaman şehadete erdi? İşte, Çanakkale'nin kahraman birliği 57. Alay'ın hikayesi

Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 11:35
Çanakkale Zaferi'nde 57. Piyade Alayı'nın Kahramanlık Hikayesi: 57. Alay'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

Türk tarihi açısında en önemli ve anlamlı günlerin başında, 18 Mart ve Şehitleri Anma günü gelmektedir. Her yıl 18 Mart tarihinde, topraklarımız için şehit olan askerlerimiz rahmetle anılırken 18 Mart Deniz Zaferi ise büyük bir coşku ve gururla kutlanmaktadır. Bu değerli günde, Çanakkale Savaşları'nın akışını değiştiren kahramanlar ve birlikler unutulmuyor. Hiç şüphesiz, bunların başında geliyor.

57. PİYADE ALAYI'NIN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

Yarbay Mustafa Kemal'in "Size ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak savunma yapan 57. Alay'ın kahramanlıkları ve ortaya koyduğu başarı halen nesilden nesile aktarılıyor. Bu noktada, 'nın komutanı, önemi ve hikayesi merak edilirken ne zaman şehadete erdiği de araştırılan konular arasında öne çıkıyor.

İşte, Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren 57. Alay'ın kahramanlık hikayesi;

Çanakkale Zaferi'nde 57. Piyade Alayı'nın Kahramanlık Hikayesi: 57. Alay'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren , kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

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Çanakkale Zaferi'nde 57. Piyade Alayı'nın Kahramanlık Hikayesi: 57. Alay'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

GENÇLER ATALARININ KAHRAMANLIKLARIYLA GURURLANIYOR

"Çanakkale geçilmez" destanını yazan binlerce kahraman arasında kahramanlıkları ve gösterdikleri üstün başarı aradan geçen 106 yıla rağmen gururla anlatılan 'ın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği her yıl yüzbinlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor, gelenler minnettarlığını belirtiyor, dualar ediyor.

Her yıl on binlerce genç, 25 Nisan'da yaptıkları "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"yle başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anıyor, atalarının kahramanlıklarıyla gururlanıyor.

Çanakkale Zaferi'nde 57. Piyade Alayı'nın Kahramanlık Hikayesi: 57. Alay'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

"57. ALAY'IN KAHRAMANLIĞINI DOĞRU ANLATMALIYIZ"

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Bilim Alanı üzerine çalışmalar yapan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaygın Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Sayılır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yarbay Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen'e bağlı olan 'ın, Mustafa Kemal'in emriyle bu bölgeye geldiğini ve savaş sonuna kadar bu bölgenin savunmasında birçok kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nde 57. Piyade Alayı'nın Kahramanlık Hikayesi: 57. Alay'ın şehitliği hikayesi nedir ve komutanı kimdi?

sırasında alayın 49 subay ve 3 bin 638 erden oluştuğunu dile getiren Sayılır, şöyle devam etti:

"Bunların 2 bin 288 tüfeği var. Savaşlar başladığında ilk gün 25 Nisan'dan itibaren cephede yerini almış, çarpışmalara katılmış. Özellikle ilk 2-3 gün, çarpışmalarda ciddi başarı göstermiştir. Savaş esnasında kaybedilen subay ve askerlerin yerine yeni askerler getirildi. Tüm savaş boyunca 25 subay şehit olmuştur. Bu elbette ciddi bir rakamdır ama bu 25 subayın yerine aynı rütbelerde olmasa da bir alt rütbesinde asker tekrar alaya verilmiştir. Er olarak baktığımızda ise bin 817 er şehit olmuştur. Genel orana baktığımızda yarı yarıya şehit var. Bu zaten başlı başına büyük bir olay. Büyük bir kahramanlık. Gerçekleri çarpıtarak, daha farklı hikayeler işin içine koyarak gerçek kahramanlığı gölgelemek oldukça hatalı olur."

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