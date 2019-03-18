Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı törenleri

"BU BİREYSEL DEĞİL ÖRGÜTLÜDÜR"

Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; Mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Yaşadığımız toprakları da aldığımız nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemeyeceksiniz tehdidini ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel değil örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız.