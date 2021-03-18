Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında yurt genelinde büyük bir coşku ve gurur ile kutlanıyor. Bu önemli günde, Çanakkale Zaferi'nin kahramanları da unutulmuyor. Seyit Ali Çabuk (Onbaşı) ismi öne çıkanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kaldırdığı devasa top mermisi ile İngiliz zırhlısı Ocean'ı vuran Seyit Onbaşı, Çanakkale Deniz Savaşları'nın seyrini değiştiren isimlerden birisi olmuştur. Her 18 Mart tarihinde, Koca Seyit olarak da bilinen Seyit Onbaşı hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Öyle ki, Seyit Onbaşı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında öldü soruları ile Koca Seyit'in kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu konusu araştırılmaktadır.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? İŞTE HAYATI VE HİKAYESİ

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.