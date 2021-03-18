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Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı 'nın hayatı! , ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor. Bu zaferin kahramanlarından birisi olan da unutulmuyor. sırasında devasa top mermisini kaldıran ve İngiliz zırhlısı Ocean'ın batmasını sağlayan Seyit Ali Çabuk, yaptığı bu hareket ile tarihin seyrini değiştiren kahramanlardan birisi oldu. Bu doğrultuda, , aslen nereli ve ne zaman öldü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Öte yandan, Seyit Onbaşı kimdir ve kaldırdığı mermi kaç kiloydu konusu da öğrenilmeye çalışılıyor. İşte, Koca Seyit Onbaşı'nın hayatı ve hikayesi

Giriş Tarihi: 18.03.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 13:36
Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında yurt genelinde büyük bir coşku ve gurur ile kutlanıyor. Bu önemli günde, Çanakkale Zaferi'nin kahramanları da unutulmuyor. Seyit Ali Çabuk (Onbaşı) ismi öne çıkanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kaldırdığı devasa top mermisi ile İngiliz zırhlısı Ocean'ı vuran , 'nın seyrini değiştiren isimlerden birisi olmuştur. Her 18 Mart tarihinde, Koca Seyit olarak da bilinen Seyit Onbaşı hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Öyle ki, , aslen nereli ve kaç yaşında öldü soruları ile Koca Seyit'in kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu konusu araştırılmaktadır.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR? İŞTE HAYATI VE HİKAYESİ

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.

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Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

YÜZLERCE KİLOLUK TOP MERMİSİNİ TEK BAŞINA SIRTLADI

Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı "Yine savaş çıksın, yine kaldırırım" dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın hayatı! Seyit Onbaşı kimdir, ne zaman öldü ve kaldırdığı top mermisi kaç kiloydu?

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.

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