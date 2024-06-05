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ÇANAKKALE’DE KORKUTAN DEPREM! Gökçeada’da hissedildi: 5 Haziran Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
22:53
ÇANAKKALE’DE KORKUTAN DEPREM! Gökçeada’da hissedildi: 5 Haziran Kandilli ve AFAD listesi ile deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Çanakkale'de hissedilen Gökçeada merkezli deprem haberi geldi. Gökçeada'ya 39 km uzaklıkta Çanakkale merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları