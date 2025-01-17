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Haberler Yaşam Çanakkale'de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti 'çıplak' görüntülerle tehdit etti
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:52

Çanakkale'de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti 'çıplak' görüntülerle tehdit etti

Çanakkale'de; özellikle esnaf kadınları borçlandırıp, daha sonra sahte videolar üreterek mallarına çöken, liderliğini "Ayı Ramazan" lakaplı Ramazan I.'nın yaptığı çete, polisin düzenlediği "Arıkovanı" operasyonuyla yakalandı. Çete lideri Ramazan I. ve 4 kişi tutuklandı. Çetenin ev ve işyerlerinde yapılan aramada kameralar, kayıt cihazları ve onlarca senet ele geçirirken, çetenin kadın esnafların fotoğraflarını kullanıp pornografik video ürettikleri ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

Çanakkale esnafının adeta kanını emen azılı çetenin 160 milyonluk mide bulandıran tefecilik vurgunu, onlarca mağdurun Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla ortaya çıktı.

Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

İddiaya göre tefecilik çetesinin liderliğini yapan otopark işletmecisi ''Ayı Ramazan'' lakaplı Ramazan I. "Yağma" suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen uzun bir süredir yakalanamıyordu. Ramazan I., suç örgütünü saklandığı yerden kontrol ederken, tefecilik çetesi, özellikle yüklü miktarda piyasaya borcu olan esnaf kadınları hedef alıyordu.

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Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

SAHTE EVRAKLARLA YÖNETİME GİRDİ

İddiaya göre Ramazan I'.nın en yakınındaki adamlarından biri olan ve sahte diplomalar hazırlayarak Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yönetimine giren Şener Ç.'nin görevi, kooperatifte üye olan ve piyasaya borcu olan esnaf kadınları tespit etmek ve onlara kredi sağlamaktı.

Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

KADIN ESNAFLARI BORÇLANDIRDI

İddiaya göre Şener Ç.'den gelen bu teklifi kabul eden kadın esnafların kredileri, örgüt üyelerinin kefil olmasıyla onaylanıyordu. Kadın esnaflara yönelik şantaj ve tehditler ise paranın teslimi sırasında başlıyordu. Şener Ç., esnaf kadınlara "Sana kefil olduk" diyerek tehdit ve şantajlarla paraların yarısına el koyuyordu.

Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

"YA DÜKKÂN YA YAŞAM"

İddiaya göre kooperatiften kredi kullandırılan bir kadına giden Şener Ç. ve beraberindeki adamlar "Bizi buraya Ayı Ramazan gönderdi. Borcun daha bitmedi." diyerek boş senetler imzalattı. Bir süre sonra kadın esnafın işlettiği dükkânı basan Ramazan I, ise, "Beni bilen bilir bilmeyen öğrenir. Bu dükkâna el koyuyorum. Bir an önce bu dükkânı boşaltıyorsunuz" dedi.

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