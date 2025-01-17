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Çanakkale'de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti 'çıplak' görüntülerle tehdit etti
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:52
Çanakkale'de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti 'çıplak' görüntülerle tehdit etti
Çanakkale'de; özellikle esnaf kadınları borçlandırıp, daha sonra sahte videolar üreterek mallarına çöken, liderliğini "Ayı Ramazan" lakaplı Ramazan I.'nın yaptığı çete, polisin düzenlediği "Arıkovanı" operasyonuyla yakalandı. Çete lideri Ramazan I. ve 4 kişi tutuklandı. Çetenin ev ve işyerlerinde yapılan aramada kameralar, kayıt cihazları ve onlarca senet ele geçirirken, çetenin kadın esnafların fotoğraflarını kullanıp pornografik video ürettikleri ortaya çıktı.