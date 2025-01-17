Çanakkale’de kadın esnaflara şok şantaj! Sahte videolar üretti ’çıplak’ görüntülerle tehdit etti

"YA DÜKKÂN YA YAŞAM"



İddiaya göre kooperatiften kredi kullandırılan bir kadına giden Şener Ç. ve beraberindeki adamlar "Bizi buraya Ayı Ramazan gönderdi. Borcun daha bitmedi." diyerek boş senetler imzalattı. Bir süre sonra kadın esnafın işlettiği dükkânı basan Ramazan I, ise, "Beni bilen bilir bilmeyen öğrenir. Bu dükkâna el koyuyorum. Bir an önce bu dükkânı boşaltıyorsunuz" dedi.