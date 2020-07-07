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'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

Türkiye'nin kalbi dünden beri 'yle atıyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı. Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan , orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. İşte haberin detayları ve o kahreden görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 14:51
Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan , orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.

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Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.

Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'

Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, " buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'

Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen,

Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

" buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı
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