Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

Türkiye'nin kalbi dünden beri Çanakkale'yle atıyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı. Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. İşte haberin detayları ve o kahreden görüntüler...