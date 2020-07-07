Çanakkale'den kahreden görüntüler! Köylüler büyük üzüntü yaşadı

'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'

Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.