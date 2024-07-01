Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde polis ekipleri tarafından yakalandı.