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Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade edilecek mi?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:07
Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade edilecek mi?
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, ABD'de bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği yazıda, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğu belirtilmişti. İşte detaylar...