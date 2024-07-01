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Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:07

Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade edilecek mi?

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, ABD'de bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği yazıda, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğu belirtilmişti. İşte detaylar...

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Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, kazadan 106 gün sonra ABD'nin Boston eyaletinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

Canavar anne ve oğlu, ilk olarak 18 Haziran tarihinde Massachusetts eyaletinde hakim karşısına çıktı. Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un "tutukluluğunun devamına" karar verdi. Duruşma önce 27 Haziran'a daha sonra 1 Temmuz'a ertelendi.

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Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA!

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ikinci duruşmanın, bugün Türkiye saati ile 21.00'da görülmesi bekleniyor. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

ABD, EYLEM TOK'UN TÜRKİYE'YE İADESİNİ UYGUN GÖRDÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

Canavar anne Eylem Tok, bir kez daha hakim karşısına çıkacak! Türkiye’ye iade edilecek mi?

Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

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