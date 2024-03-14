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Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu
Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
18:20
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu
Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok olayın ardından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de bir taksiye binerken görüntülendi. Anne ve oğlunu kahkahalar içinde görüntüleyen kişi "Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi. İşte Eylem Tok ve Timur Cihantimur olayına ilişkin detaylar...