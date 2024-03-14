Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan'daki ATV kazasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.