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Haberler Yaşam Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu
Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:20

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'u ABD'de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok olayın ardından önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de bir taksiye binerken görüntülendi. Anne ve oğlunu kahkahalar içinde görüntüleyen kişi "Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi. İşte Eylem Tok ve Timur Cihantimur olayına ilişkin detaylar...

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan'daki ATV kazasının ardından ilk kez ortaya çıktı. Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi | Video

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Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

O anları görüntüleyen Gözde G. şunları söyledi:

"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim.

Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u ABD’de görüntüleyen kişi konuştu: Rahatlıkları kanıma dokundu

Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı.

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