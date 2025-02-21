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Haberler Yaşam Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:34

Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

Konya'da uyuyan dedesi 68 yaşındaki İdris Akkoç'u bıçaklayıp, ağır şekilde yaralayan boks sporcusu 16 yaşındaki H.A, hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, H.A'yı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. H.A'nın olaydan hemen önce babaannesi H.A'ya (70) 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' diye sorduğu belirtildi.

TOLGA YANIK
Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

Olay, 22 Ağustos 2023 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Boks sporuyla uğraşan H.A., bir gün önce annesi tarafından dedesinin evine bırakıldı. H.A., gece saatlerinde plastik bir şey keseceğini söyleyip istediği bıçağı uyuyan dedesi İdris Akkoç'un karnına sapladı.

Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

H.A. evden kaçarken kanlar içinde kalan dede ise yaralı halde sürünerek diğer aile bireylerinden yardım istedi. Yaralı dede ölümdün kurtulurken, H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

'DEDEM ÖLSE ÜZÜLÜR MÜSÜN?'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı. H.A. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

İddianamede yer alan ifadeler ise dehşete düşürdü. H.A'nın dedesinin uyumak için odasına gittikten sonra babaannesi H.A'ya, 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' dediği, babaannesinin kızması üzerine plastik bir şey keseceğini söyleyip, mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan dedesini bıçakladığı belirtildi.

Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

5 YIL 10 HAPİS CEZASI

Dede İdris Akkoç, yargılama aşamasında torunundan şikayetçi olmadığını söyledi. Yine yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen H.A., Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, H.A'yı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması ve 'iyi hal' indirimi de uygulayıp 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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