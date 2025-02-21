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Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:34
Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı
Konya'da uyuyan dedesi 68 yaşındaki İdris Akkoç'u bıçaklayıp, ağır şekilde yaralayan boks sporcusu 16 yaşındaki H.A, hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, H.A'yı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. H.A'nın olaydan hemen önce babaannesi H.A'ya (70) 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' diye sorduğu belirtildi.