Canavar torunun sözleri dehşete düşürdü: Dedem ölse üzülür müsün? 16 yaşındaki boksörün cezası açıklandı

İddianamede yer alan ifadeler ise dehşete düşürdü. H.A'nın dedesinin uyumak için odasına gittikten sonra babaannesi H.A'ya, 'Dedeme bir şey olsa, ölse üzülür müsün?' dediği, babaannesinin kızması üzerine plastik bir şey keseceğini söyleyip, mutfaktan aldığı bıçakla uyuyan dedesini bıçakladığı belirtildi.