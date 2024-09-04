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Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:39

Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a ağlayarak yalvardı

Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine bu sözlerle seslendi. İşte Candan kardeşler duruşmasında son durum...

Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a ağlayarak yalvardı

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlandı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Onur Apaydın SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a ağlayarak yalvardı

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine seslendi ve "Dinle, soruları dinle sadece. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik" dedi. 2 kardeş ardından duruşmada nefes egzersizi ve elleri ile birbirlerine kalp işareti yaptı.

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Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a ağlayarak yalvardı

Alisya Bahar Candan kimlik tespitleri esnasında sosyal medya işleri ile uğraştığını ve aylık gelirinin aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değiştiğini söyledi. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukat olduğunu söyledi. Stajının iptal edildiğini söyleyen Nihal Candan adıyla tanınan Gülnihal Çiçek, aylık gelirinin bulunmadığını beyan etti.

Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a ağlayarak yalvardı

Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla sürüyor. İddianamenin okunmasının ardından duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına geçilmesi bekleniyor.

Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’a ağlayarak yalvardı

CANDAN KARDEŞLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU 22 SANIK YARGILANIYOR

16 Kasım 2023'te Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında verilen tutuklama kararıyla başlanan kovuşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

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