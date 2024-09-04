Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
14:39
Candan kardeşler hakim karşısında: Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a ağlayarak yalvardı
Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Kimlik tespitleri ile başlayan duruşma esnasında Nihal Candan ağlayarak kardeşine bu sözlerle seslendi. İşte Candan kardeşler duruşmasında son durum...