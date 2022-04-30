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Haberler Yaşam Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 14:07

Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken Çankırı bayram namaz saati arayışına da geçilmiş oldu. 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek olan bayram için hazırlıklar sürerken müslüman alemi bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için araştırmalara başladı. Bayramın ilk günü yani islam alemi camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Diyanet ile Çankırı bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte, Çankırı bayram namazı saati 2022

Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bayram namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar Çankırı bayram namazı saati vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar 2022 yılının ilk bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini sorguluyor. Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs Pazartesi günü kılınacak. Peki Diyanet ile Çankırı'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? Çankırı bayram namazı saati 2022

Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı namaz vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı. Buna göre 2 Mayıs Pazartesi sabahı Çankırı bayram namazı saat 06:16'da kılınacak.

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Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMINDA OKUNACAK DUALAR

Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav'e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü'min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.

Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle. Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.

Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.

Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının "Senin kapın" olduğunu bilerek geldim Ya rab!

"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi" (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Yarab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum! "İyy, kena'büdü ve iyy, kenestaîn!" Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın! Sen "SEM'İ"sin, duamı işitensin! Sen "BASİR"sin, beni gören ve gözetensin!

Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü'minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme!

Sen "Rab"sin ben "Kul" olanım. Eksiğim günahım çok. Ama senin "kulun" olmakta şeref duyan, bahtiyar olanım Ya rab.

Sen, bu elleri, bu bayram sabahı camileri doldurarak, bayram yapmak için camilere gelip ellerini sana açıp yalvaran, sana uzanan milyonlarca güzel el arasına kat, onların arasında, duası Kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun dualarını da kabul eyle Yarabbi!

Çankırı bayram namazı saati 2022 | Diyanet ile Çankırı’da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
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