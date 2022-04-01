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Haberler Yaşam Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:53

Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Çankırı İmsakiye ile iftar ve sahur saati de belli olmuş oldu. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte binlerce Müslüman oruç ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışırken öte yandan "2022 İmsakiye ile Çankırı'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Çankırı İmsakiye ile sahur ve iftar saati.

Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Çankırı İmsakiye 2022 takvimine göre iftar saatleri ve 30 günlük sahur saati belli oldu. Çankırı'da yaşayan binlerce vatandaş bu noktada "2022 İmsakiye ile Çankırı'da sahur iftar vakti ve saati kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. 30 gün boyunca Müslüman alemi faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayda oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşayacak. İşte 2022 Çankırı İmsakiye ile sahur ve iftar saati...

Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

ÇANKIRI İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Çankırı iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Çankırı iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:54

İlk İftar Vakti: 19:17

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:52

İftar Vakti: 19:18

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:51

İftar Vakti: 19:19

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:49

İftar Vakti: 19:20

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti:04:47

İftar Vakti: 19:22

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Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN'IN ANLAMI VE ÖNEMİ

Ramazan ayının girmesi orucun vücûb sebebini oluşturduğundan bu ayın başlangıç ve bitişinin nasıl tesbit edileceği hususu fıkıh kitaplarında geniş biçimde incelenmiş, günümüz şartlarında bu konuda izlenebilecek yöntemlerin belirlenip müslümanlar arasında birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenlenmiştir (bk. HİLÂL). Her zaman sevinç ve coşkuyla karşılanan ramazan ayında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Çankırı iftar vakti belli oldu! 2022 Çankırı İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta?

Bu çerçevede ülkemizde ve İslâm dünyasında ramazana has birçok dinî ve sosyal içerikli gelenek oluşmuştur.

Camilerde kandillerin yakılması, minareler arasına mahya kurulması, iftar davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımların arttırılması sokaklarda davul çalınıp mâniler söylenerek sahur vaktinin halka duyurulması, ramazan gecelerinde oyun ve eğlencelerin tertiplenmesi, ramazana has yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar farklı şekillerde de olsa varlığını sürdürmektedir.

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