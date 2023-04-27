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Haberler Yaşam Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı'da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:25

Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı'da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik yapmak son derece keyifli bir aktivitedir. Özellikle sevdikleriyle hoş vakitler geçirmek isteyen kişiler için çok sayıda park ve mesire alanı bulunur. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Çankırı'da piknik ve yürüyüş yapmak veya kafa dinlemek için mesire alanları oldukça fazladır. Çankırı piknik alanları yazımızda, bu mekânlara dair bilgilere yer verdik. Öyleyse, Çankırı Piknik Alanları, Çankırı Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Çankırı, ülkenin İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerinden birisidir. Yaylaları ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bu kentte tercih edebileceğiniz çok sayıda mesire alanı bulunur. Havaların da ısınmasıyla beraber, doğada kafa dinlemek isteyenler bu mesire alanlarını tercih edebilirler. Bunun yanı sıra, park ve mesire alanlarında sevdiklerinizle doyasıya piknik yapmanız mümkün. Şehir merkezinin yanı sıra, şehrin ilçelerinde de çok sayıda mesire alanı bulunur. Temiz havasıyla gününüzü tazeleyen bu tür yerler, sizin bir sonraki günde daha dirençli olmanıza yardımcı olur. Bu mesire alanlarında ister sabah kahvaltısı, isterseniz de akşam yemeği yiyebilir ve sevdiklerinizle mangal keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Çocuklu aileler için de uygun olan bu mesire alanlarında farklı aktiviteler yapmak mümkün. Çankırı, piknik alanları bakımından zengin bir şehirdir. Bu durumda şehrin farklı bölgelerinde piknik yapmak için mesire alanı bulmak son derece kolaydır.

Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Çankırı Piknik Alanları

Çankırı'da mesire alanı arayan pek çok kişi için çok sayıda mesire alanları bulunur. Bu piknik alanları şu şekildedir;

Eldivan Bülbül Pınarı Mesire Yeri

İl merkezine 23 km mesafede bulunan bu mesire yerinde çam, meşe gibi farklı bitki türleri bulunur. Geniş bir alana yayılmış bu mesire yerinde oturma yerlerinin yanı sıra, ocaklar, çeşmeler, tuvalet, otopark ve çocuk parkı da bulunur. Piknik yapmak için uygun bu mesire alanını çocuklu aileler de sıklıkla tercih eder.

Ilgaz/ Kırkpınar Yaylası Mesire Alanı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan bu piknik alanı sakin yapısıyla dikkat çeker. Çevre köylere ait yayla evleri bulunan bu mesire alanında bir gölet de bulunur. Çevresinde sarıçam, karaçam, göknar ağaçları ve çayırları bulunan bu mesire alanı günübirlik ziyaretlerin aksine kamp yapmak için de sıklıkla tercih edilir.

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Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Çankırı Piknik Yerleri

Çankırı piknik yerleri çeşitlilik gösterir. Bunlardan birkaçı şu şekildedir;

Osman Gölü

Kentin Ilgaz ilçesinde bulunan bu piknik yeri, küçük bir gölü olan, ormanlık alanında bulunan sakin bir yerdir. Temiz havası ve kuş sesleriyle son derece doğal bir ortam sunan bu piknik yerinde doğa yürüyüş, kamping, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü de yapılır.

Alpsarı Göleti

Şehrin Korgun ilçe merkezine 10 km mesafede bulunan bu gölet, birbirinden güzel bitki örtüsüyle halkın ilgi duyduğu önemli mesire alanlarından birisidir. Burada aynı zamanda masa bankları ve yürüyüş yolları da bulunur.

Karaören Göleti

Kentin Şabanözü ilçesine bağlı bu göl, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili muhteşem manzarası olan bir mesire alanıdır. Burası ilçe sakinlerinin piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden birisidir.

Çankırı Mesire Alanları

Çankırı'da doğal güzelliğiyle gelenleri büyüleyen pek çok mesire alanı bulunur. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir;

Derbent Şehitliği ve Mesire Yeri

Çankırı'ya 74 km, Ilgaz ilçesine ise 24 km mesafede bulunan bu mesire yerinde kalmak isteyenler için motel de bulunur. Bu mesire alanında piknik yapmak isteyenler için masabanklar yer alır. Bunun yanı sıra mangal yakmak için ocaklar, çeşme ve tuvaletler de yer alır. Sarıçam, karaçam ve köknar ağaçlarıyla kaplı bu mesire alanı oldukça popülerdir.

Kadın Çayırı Tabiat Parkı

Kadın Çayırı Tabiat Parkı, kentin Ilgaz ilçesine bağlı ormanlık alanında bulunur. Temiz havası olan bu tabiat parkında piknik dışında yürüyüş, kamping ve fotoğrafçılık yapmak mümkün.

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