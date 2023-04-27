Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Çankırı Piknik Yerleri
Çankırı piknik yerleri çeşitlilik gösterir. Bunlardan birkaçı şu şekildedir;
Osman Gölü
Kentin Ilgaz ilçesinde bulunan bu piknik yeri, küçük bir gölü olan, ormanlık alanında bulunan sakin bir yerdir. Temiz havası ve kuş sesleriyle son derece doğal bir ortam sunan bu piknik yerinde doğa yürüyüş, kamping, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü de yapılır.
Alpsarı Göleti
Şehrin Korgun ilçe merkezine 10 km mesafede bulunan bu gölet, birbirinden güzel bitki örtüsüyle halkın ilgi duyduğu önemli mesire alanlarından birisidir. Burada aynı zamanda masa bankları ve yürüyüş yolları da bulunur.
Karaören Göleti
Kentin Şabanözü ilçesine bağlı bu göl, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili muhteşem manzarası olan bir mesire alanıdır. Burası ilçe sakinlerinin piknik yapmak için tercih ettiği yerlerden birisidir.
Çankırı Mesire Alanları
Çankırı'da doğal güzelliğiyle gelenleri büyüleyen pek çok mesire alanı bulunur. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir;
Derbent Şehitliği ve Mesire Yeri
Çankırı'ya 74 km, Ilgaz ilçesine ise 24 km mesafede bulunan bu mesire yerinde kalmak isteyenler için motel de bulunur. Bu mesire alanında piknik yapmak isteyenler için masabanklar yer alır. Bunun yanı sıra mangal yakmak için ocaklar, çeşme ve tuvaletler de yer alır. Sarıçam, karaçam ve köknar ağaçlarıyla kaplı bu mesire alanı oldukça popülerdir.
Kadın Çayırı Tabiat Parkı
Kadın Çayırı Tabiat Parkı, kentin Ilgaz ilçesine bağlı ormanlık alanında bulunur. Temiz havası olan bu tabiat parkında piknik dışında yürüyüş, kamping ve fotoğrafçılık yapmak mümkün.