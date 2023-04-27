Çankırı Piknik Alanları 2022 - Çankırı’da Gidilecek Ücretli, Ücretsiz Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Çankırı Piknik Alanları

Çankırı'da mesire alanı arayan pek çok kişi için çok sayıda mesire alanları bulunur. Bu piknik alanları şu şekildedir;

Eldivan Bülbül Pınarı Mesire Yeri

İl merkezine 23 km mesafede bulunan bu mesire yerinde çam, meşe gibi farklı bitki türleri bulunur. Geniş bir alana yayılmış bu mesire yerinde oturma yerlerinin yanı sıra, ocaklar, çeşmeler, tuvalet, otopark ve çocuk parkı da bulunur. Piknik yapmak için uygun bu mesire alanını çocuklu aileler de sıklıkla tercih eder.

Ilgaz/ Kırkpınar Yaylası Mesire Alanı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan bu piknik alanı sakin yapısıyla dikkat çeker. Çevre köylere ait yayla evleri bulunan bu mesire alanında bir gölet de bulunur. Çevresinde sarıçam, karaçam, göknar ağaçları ve çayırları bulunan bu mesire alanı günübirlik ziyaretlerin aksine kamp yapmak için de sıklıkla tercih edilir.