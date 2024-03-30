Haberler
Yaşam
Çankırı'da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:52
Çankırı'da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!
Çankırı Çerkeş'te arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi. 2'si polis 3 kişi yaralandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.