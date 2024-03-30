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Haberler Yaşam Çankırı'da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:52

Çankırı'da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

Çankırı Çerkeş'te arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi. 2'si polis 3 kişi yaralandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

İstanbul-Samsun karayolu Göynükçukuru köyü mevkisinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

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Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

ÇANKIRI VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Kazada 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildiren Taşolar, şunları kaydetti: Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar.

Çankırı’da katliam gibi kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü var!

Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun.

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