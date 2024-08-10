GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altının gram fiyatı 26197 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki hareketlilik hafta sonu altın alım satım yapacak yatırımcının yakın takibinde. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 10 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…