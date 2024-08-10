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Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:07

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Canlı altın fiyatları gündemde. Gram altın 2617 TL ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle yatırımcıların bir numaraları yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL merak ediliyor. Sarı madendeki hareketlilik yatırımcısının merceği altında. Peki, 10 Ağustos 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Altının gram fiyatı 26197 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki hareketlilik hafta sonu altın alım satım yapacak yatırımcının yakın takibinde. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 10 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 17.571,00

Satış: 17.837,00

ATA ALTIN

Alış: 17.537,00

Satış: 17.790,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.405,01

Satış: 2.542,16

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.431,02

Satış: 2.431,60

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 17.167,00

Satış: 17.338,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.597,00

Satış: 8.696,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.285,00

Satış: 4.352,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.617,63

Satış: 2.618,26

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