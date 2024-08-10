GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
12:07
Canlı altın fiyatları gündemde. Gram altın 2617 TL ile son zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken enflasyona karşı potansiyel olarak sağladığı koruma sebebiyle yatırımcıların bir numaraları yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL merak ediliyor. Sarı madendeki hareketlilik yatırımcısının merceği altında. Peki, 10 Ağustos 2024 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları…