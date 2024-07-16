CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugün gram altın 2619 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki hareketlilik alıcı ve satıcısının yakın takibine girdi. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 16 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…