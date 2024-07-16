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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 22:21

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları gündemde. Gram altın 2619 TL bandını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken yatırımını sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan sarı madendeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Peki, 16 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bugün gram altın 2619 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki hareketlilik alıcı ve satıcısının yakın takibine girdi. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 16 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.618,03

SATIŞ(TL) 2.618,33

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.241,00

SATIŞ(TL) 4.307,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.253,00

SATIŞ(TL) 17.514,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.464,89

SATIŞ(USD) 2.465,33

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