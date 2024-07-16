Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
22:21
CANLI ALTIN FİYATLARI 16 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları gündemde. Gram altın 2619 TL bandını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken yatırımını sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan sarı madendeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Peki, 16 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…