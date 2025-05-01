CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde gram altın 3.996,83 TL, çeyrek altın ise 6.580,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan güvenilir limanda bu hafta bir düşüş söz konusu. Peki; bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.