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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
08:38
CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 3.996,83 TL seviyesinden güne başlarken, aynı dakikalarda çeyrek altın ise 6.580,00 TL'den işlem görmekte. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs 2025 anlık altın fiyatları alış-satış tablosu...