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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? 
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 08:38

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın, bu hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın 3.996,83 TL seviyesinden güne başlarken, aynı dakikalarda çeyrek altın ise 6.580,00 TL'den işlem görmekte. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mayıs 2025 anlık altın fiyatları alış-satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde gram altın 3.996,83 TL, çeyrek altın ise 6.580,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan güvenilir limanda bu hafta bir düşüş söz konusu. Peki; bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.

CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.996,83

SATIŞ(TL) 3.997,30

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.580,00

SATIŞ(TL) 6.641,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.307,00

SATIŞ(TL) 27.719,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.226,79

SATIŞ(USD) 3.227,17

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