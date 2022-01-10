CANLI ALTIN FİYATLARI 10 Ocak 2022: Son dakika gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL ile işlem görüyor? İşte alış-satış rakamları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği nedeniyle vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Altının gram fiyatı son zamanlardaki inişli çıkışlı seyri dolayısıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Dolar kuru ve altının ons fiyatı paralel olarak iniş çıkış seyrini sürdürürken, bugün sabah saatlerinden itibaren gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı, 10 Ocak 2022 altının gramı kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 22 ayar bilezik, ons, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları canlı takip ekranı!