Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 10 Ocak 2022: Son dakika gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL ile işlem görüyor? İşte alış-satış rakamları
Giriş Tarihi: 10.01.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:04

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 Ocak 2022: Son dakika gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL ile işlem görüyor? İşte alış-satış rakamları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği nedeniyle vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Altının gram fiyatı son zamanlardaki inişli çıkışlı seyri dolayısıyla yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Dolar kuru ve altının ons fiyatı paralel olarak iniş çıkış seyrini sürdürürken, bugün sabah saatlerinden itibaren gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı, 10 Ocak 2022 altının gramı kaç TL soruları yanıt arıyor. İşte 22 ayar bilezik, ons, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları canlı takip ekranı!

Canlı Altın Fiyatları 10 Ocak 2022: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL?

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde inişli çıkışlı bir grafik sunarak yatırımcıların kafasını karıştırdı. Altının gram fiyatındaki bu hareketlilik, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda düşüş gösterirken canlı altın fiyatları bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden hareketlendi. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı, bugün altının gramı kaç TL? İşte ons, tam, cumhuriyet, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı anlık grafiği ve canlı rakamlar…

Canlı Altın Fiyatları 10 Ocak 2022: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL?

10 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.285,00

SATIŞ: 1.323,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 795,81

SATIŞ: 795,99

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı Altın Fiyatları 10 Ocak 2022: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 718,87

SATIŞ: 750,19

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.276,00

SATIŞ: 5.409,00

Canlı Altın Fiyatları 10 Ocak 2022: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 5.320,00

SATIŞ: 5.401,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.137,56

SATIŞ: 5.239,48

Canlı Altın Fiyatları 10 Ocak 2022: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? Bugün altının gramı kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.571,00

SATIŞ: 2.646,00

SON DAKİKA