ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası. ile takip ediliyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.504 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…