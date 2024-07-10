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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:44
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hafta ortası değer artışı yaşadı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2504 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?