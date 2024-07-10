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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:44

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hafta ortası değer artışı yaşadı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2504 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasası. ile takip ediliyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.504 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.664,00

Satış: 16.916,00

ATA ALTIN

Alış: 16.583,00

Satış: 16.908,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.280,99

Satış: 2.416,71

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.367,72

Satış: 2.367,72

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 16.282,00

Satış: 16.478,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.154,00

Satış: 8.264,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ 10 TEMMUZ ÇARŞAMBA 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.064,00

Satış: 4.136,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.504,60

Satış: 2.505,04

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