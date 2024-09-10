Giriş Tarihi: 10.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
23:07
CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 11 Eylül altın fiyatları araştırması yapıyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2.752 liradan işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte, 11 Eylül 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…