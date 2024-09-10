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Giriş Tarihi: 10.09.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:07

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 11 Eylül altın fiyatları araştırması yapıyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2.752 liradan işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte, 11 Eylül 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 11 Eylül Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya yukarı yönlü bir trafik ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken Kapalı Çarşı ve kuyumcularda sarı metal alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.751,97

SATIŞ(TL) 2.752,26

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CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.551,00

SATIŞ(TL) 4.597,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 18.501,00

SATIŞ(TL) 18.781,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.517,23

SATIŞ(USD) 2.517,50

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