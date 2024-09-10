CANLI ALTIN FİYATLARI 11 EYLÜL 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 11 Eylül Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya yukarı yönlü bir trafik ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken Kapalı Çarşı ve kuyumcularda sarı metal alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?