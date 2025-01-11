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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:45
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları gündemde. Haftaya yükselişle başlayan sarı metal hafta sonunda da yükselişini sürdürüyor. Güvenilir liman son zamanların en yüksek seviyesinde. Bugün gram altın 3.063,97 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın fiyatı ise 4.987,00 TL'den işlem görüyor. Peki; 11 Ocak 2025 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika canlı altın fiyatları…