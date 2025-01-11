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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:45

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları gündemde. Haftaya yükselişle başlayan sarı metal hafta sonunda da yükselişini sürdürüyor. Güvenilir liman son zamanların en yüksek seviyesinde. Bugün gram altın 3.063,97 TL'den alıcı bulurken çeyrek altın fiyatı ise 4.987,00 TL'den işlem görüyor. Peki; 11 Ocak 2025 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Yeni yılı yükselişle karşılan altın son zamanların en yüksek seviyesinde. Sarı metal bir süredir 3000 liranın altına düşmüyor. Peki; bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.063,97

SATIŞ(TL) 3.064,70

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.987,00

SATIŞ(TL) 5.035,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.239,00

SATIŞ(TL) 20.545,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.690,37

SATIŞ(USD) 2.691,01

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