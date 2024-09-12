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Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:44

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları son dakika grafikler arasında takip edilmeye başladı. Haftanın 4. işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Sene sonu tahminlerine yakalan altında son durum yatırım ve birikim yapanların gündeminde. 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL gibi sorular yanıt ararken 2700 TL üstüne çıkan gramın gidişatı merakla bekleniyor. Öte yandan yarım, tam, cumhuriyet, ons ve ata da sorgulanlar arasında. İşte, güncel ve canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Gram altın yükselişini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde 2750 TL'yi gören altın gün içinde ufak tefek iniş çıkışlarla yükseliş trendine devam ediyor. Canlı altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen rakamlarla birlikte değerlendirilmeye başladı. Alış-satış rakamları arasında zarara uğramak istemeyenler adımları yakın mercek altına aldı. Peki; tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

12 Eylül sabah saatlerinde 2750 TL seviyesini gören gram altın yükselişe devam ediyor. Yaşanan uluslar arası gelişmelere bağlı olarak değişen ons altın 2516 TL'den alıcı buluyor.

İşte; cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları canlı rakamlar...

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 18.502 TL

SATIŞ: 18.781 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 18.640 TL

SATIŞ: 18.814 TL

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.516 TL

SATIŞ: 2.517 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.538 TL

SATIŞ: 2.685 TL

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