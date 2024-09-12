ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?

Gram altın yükselişini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde 2750 TL'yi gören altın gün içinde ufak tefek iniş çıkışlarla yükseliş trendine devam ediyor. Canlı altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen rakamlarla birlikte değerlendirilmeye başladı. Alış-satış rakamları arasında zarara uğramak istemeyenler adımları yakın mercek altına aldı. Peki; tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?