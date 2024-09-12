Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:44
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları son dakika grafikler arasında takip edilmeye başladı. Haftanın 4. işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Sene sonu tahminlerine yakalan altında son durum yatırım ve birikim yapanların gündeminde. 12 Eylül bugün gram ve çeyrek altın ne kadar, 22 ayar bilezik kaç TL gibi sorular yanıt ararken 2700 TL üstüne çıkan gramın gidişatı merakla bekleniyor. Öte yandan yarım, tam, cumhuriyet, ons ve ata da sorgulanlar arasında. İşte, güncel ve canlı altın fiyatları