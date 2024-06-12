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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:00

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

12 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Kapalı Çarşı ve kuyumcularda altının gramı bugün 2408 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler…

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hafta ortasında yukarı yönlü ilerliyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.408 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 12 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.062,00

Satış: 16.305,00

ATA ALTIN

Alış: 16.015,00

Satış: 16.265,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.199,45

Satış: 2.325,31

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.315,89

Satış: 2.316,19

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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 15.604,00

Satış: 15.852,00

YARIM ALTIN

Alış: 7.862,00

Satış: 7.950,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.919,00

Satış: 3.979,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.408,09

Satış: 2.408,46

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