Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
08:00
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
12 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için araştırmalarına hız kazandırdı. Kapalı Çarşı ve kuyumcularda altının gramı bugün 2408 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler…