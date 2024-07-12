Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 07:45

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum, yatırım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Dalgalı olarak ilerleyen fiyatlarda, gram altın güne 2.554 TL alış fiyatıyla başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, güncel fiyatlar…

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. Alış fiyatını 2.554 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.555 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı gram, çeyrek altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.554,70

SATIŞ(TL) 2.555,03

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.127,00

SATIŞ(TL) 4.202,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.869,00
SATIŞ(TL) 17.124,00

Canlı Rakamlar Cumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.408,49
SATIŞ(USD) 2.408,80

Canlı Rakamlar Ons Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA