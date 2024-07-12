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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
07:45
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Haftanın son gününde altın fiyatlarında son durum, yatırım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Dalgalı olarak ilerleyen fiyatlarda, gram altın güne 2.554 TL alış fiyatıyla başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar, alış ve satış fiyatı ne? İşte, güncel fiyatlar…