CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Temmuz 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. Alış fiyatını 2.554 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.555 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı gram, çeyrek altın fiyatları!