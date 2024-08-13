Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:25
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?
Altın bu haftada hareketliliğine devam ediyor. Haftaya sert bir giriş yapan sarı metalin geçtiğimiz haftaya göre bu haftaki durumu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Alınan son verilere göre gram altın bugün 2658 TL seviyelerinde seyrine devam ederken çeyrek altın 4337 TL oldu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları