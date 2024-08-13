CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın haftaya 2 bin 633 liradan başlarken 13 Ağustos Salı günü 2 bin 658 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 211 liradan, 4 bin 337 liraya yükseldi.