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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:25

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

Altın bu haftada hareketliliğine devam ediyor. Haftaya sert bir giriş yapan sarı metalin geçtiğimiz haftaya göre bu haftaki durumu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Alınan son verilere göre gram altın bugün 2658 TL seviyelerinde seyrine devam ederken çeyrek altın 4337 TL oldu. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

Canlı altın fiyatları alış satış rakamlarıyla birlikte yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Yatırımlarını sarı metal üzerine gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar 13 Ağustos altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 13 Ağustos canlı gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın haftaya 2 bin 633 liradan başlarken 13 Ağustos Salı günü 2 bin 658 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 211 liradan, 4 bin 337 liraya yükseldi.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 17.706,00
Satış: 17.973,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

ATA ALTIN

Alış: 17.446,00

Satış: 17.992,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS: Bugün gram,çeyrek,yarım ne kadar,kaç TL, altın fiyatları düştü mü?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.434,62

Satış: 2.570,66

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