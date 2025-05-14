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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:44

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Altın alıp satmak isteyen yatırımcılar canlı fiyatlara odaklandı. Hafta başında düşük fiyatla başlayan gram, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü 4.033,43 ₺'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise güne 6.655,00 ₺ alış fiyatıyla başladı. Geçtiğimiz haftaya oranla altın fiyatlarında düşüş gözlendi. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın kuru!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Tüm hafta boyunca dalgalı ilerleyen sarı metal, güne yine düşük başladı. Piyasalardaki son duruma göre çeyrek, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında alış ve satış rakamları mercek altına alındı. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, detaylar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.033,43

SATIŞ(TL) 4.034,01

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.655,00

SATIŞ(TL) 6.711,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.100,00

SATIŞ(TL) 27.510,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.235,22

SATIŞ(USD) 3.235,55

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