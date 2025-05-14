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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
11:44
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Altın alıp satmak isteyen yatırımcılar canlı fiyatlara odaklandı. Hafta başında düşük fiyatla başlayan gram, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü 4.033,43 ₺'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise güne 6.655,00 ₺ alış fiyatıyla başladı. Geçtiğimiz haftaya oranla altın fiyatlarında düşüş gözlendi. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın kuru!