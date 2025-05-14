GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ TABLOSU | 14 Mayıs bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Tüm hafta boyunca dalgalı ilerleyen sarı metal, güne yine düşük başladı. Piyasalardaki son duruma göre çeyrek, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatlarında alış ve satış rakamları mercek altına alındı. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, detaylar...