CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Canlı altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı hafta sonuna yükselişle başlamasının ardından bugün 2561 TL'den işlem görüyor. Sarı metali yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar "Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte 14 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…