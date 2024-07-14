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CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
16:30
Altının gramı, hafta sonuna yükselişle başlamasının ardından bugün 2 bin 561 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosu ile kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasında tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları kontrol ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2024 altın fiyatları…