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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:30

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Altının gramı, hafta sonuna yükselişle başlamasının ardından bugün 2 bin 561 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosu ile kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasında tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları kontrol ediliyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2024 altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Canlı altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı hafta sonuna yükselişle başlamasının ardından bugün 2561 TL'den işlem görüyor. Sarı metali yatırım aracı olarak tercih eden vatandaşlar "Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL" soruları için arama motorlarına yöneldi. İşte 14 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.561,09
SATIŞ(TL) 2.561,47

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CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.139,00
SATIŞ(TL) 4.201,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.981,00

SATIŞ(TL) 17.238,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 14 TEMMUZ 2024 || Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.411,18
SATIŞ(USD) 2.411,54

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