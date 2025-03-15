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Haberler Yaşam Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 09:55

Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları hafta sonu da takip ediliyor. Yatırım ve birikim yapanların sürekli olarak takip ettiği piyasalarda ay sonunda açıklanacak FED faiz kararı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen gram altın ve çeyrek altın yüksek seyrini ne kadar sürdürecek merak konusu. Peki; 15 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mart cumartesi günü için gündemde. Canlı rakamlarda yaşanan değişimlerle birlikte piyasa yorumcularının beklentileri değerlendiriliyor. Yılbaşından bu yana anlık inişlere rağmen yüksek seyrini devam ettiren altında güncel durum takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.984,18 dolar
SATIŞ: 2.985,22 dolar

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Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.515,65 TL
SATIŞ: 3.516,26 TL

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Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 23.535,00 TL
SATIŞ: 23.890,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.753,00 TL
SATIŞ: 5.810,00 TL