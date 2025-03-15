Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 15 Mart cumartesi günü için gündemde. Canlı rakamlarda yaşanan değişimlerle birlikte piyasa yorumcularının beklentileri değerlendiriliyor. Yılbaşından bu yana anlık inişlere rağmen yüksek seyrini devam ettiren altında güncel durum takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?