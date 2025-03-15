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Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
09:55
Canlı Altın Fiyatları 15 Mart Cumartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları hafta sonu da takip ediliyor. Yatırım ve birikim yapanların sürekli olarak takip ettiği piyasalarda ay sonunda açıklanacak FED faiz kararı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen gram altın ve çeyrek altın yüksek seyrini ne kadar sürdürecek merak konusu. Peki; 15 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...