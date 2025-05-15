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Haberler Yaşam Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:53

Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

Canlı altın fiyatları 15 Mayıs 2025 sabah saatleri itibarıyla yakından takip ediliyor. Son zamanlarında yükselişe geçen sarı metal yeni hafta itibarıyla düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 4200 TL seviyelerini gören gram altın bu sabah itibarıyla 3.945,36 ₺'den alıcı buldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Mayıs ayı itibarıyla yüksek başlayan altın kuru, son zamanlarda düşüşe geçti. Bu nedenle gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, güncel kur!

Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.945,36

SATIŞ(TL) 3.945,96

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Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.539,00

SATIŞ(TL) 6.602,00

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Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.789,00

SATIŞ(TL) 27.194,00

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Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.155,66

SATIŞ(USD) 3.156,05

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