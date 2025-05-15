Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Mayıs ayı itibarıyla yüksek başlayan altın kuru, son zamanlarda düşüşe geçti. Bu nedenle gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, güncel kur!