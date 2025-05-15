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Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:53
Gram altın düşüşte! 15 Mayıs 2025 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı tablo!
Canlı altın fiyatları 15 Mayıs 2025 sabah saatleri itibarıyla yakından takip ediliyor. Son zamanlarında yükselişe geçen sarı metal yeni hafta itibarıyla düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 4200 TL seviyelerini gören gram altın bu sabah itibarıyla 3.945,36 ₺'den alıcı buldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...