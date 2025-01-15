Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:43

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

15 Ocak altın fiyatları haftanın 3. İşlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alan konu başlıklarından bir tanesi. Yatırımcıların gözdesi olan sarı metal inişli-çıkışlı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Yatırımın en güvenli adresi olarak görülen gram altın bu sabah saatlerinde 3.052 TL seviyesindeyken çeyrek altın 5.029'u gördü. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

15 Ocak Çarşamba canlı altın fiyatları sorgulanıyor. Uzun süredir dalgalı seyrine devam eden altın için yeni haftanın fiyatları 3. Günde de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.052,15

SATIŞ(TL) 3.052,68

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.981,00

SATIŞ(TL) 5.031,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.261,00

SATIŞ(TL) 20.568,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.674,68

SATIŞ(USD) 2.674,96

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA