CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

15 Ocak Çarşamba canlı altın fiyatları sorgulanıyor. Uzun süredir dalgalı seyrine devam eden altın için yeni haftanın fiyatları 3. Günde de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 canlı altın fiyatları