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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:43
CANLI ALTIN FİYATLARI 15 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
15 Ocak altın fiyatları haftanın 3. İşlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alan konu başlıklarından bir tanesi. Yatırımcıların gözdesi olan sarı metal inişli-çıkışlı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Yatırımın en güvenli adresi olarak görülen gram altın bu sabah saatlerinde 3.052 TL seviyesindeyken çeyrek altın 5.029'u gördü. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 15 Ocak 2025 canlı altın fiyatları